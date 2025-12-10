Dumfries tra infortunio e cambio agente | futuro in valutazione in casa nerazzurra
Dumfries, tra infortunio e cambio di agente, è al centro di attenzioni in casa Inter. Il suo futuro rimane incerto, tra le condizioni fisiche e le valutazioni sul mercato. L’esterno olandese affronta un problema alla caviglia, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della società nerazzurra.
Inter News 24 Dumfries Inter resta un caso aperto tra campo e mercato: l’esterno olandese convive con un problema alla caviglia! Le ultime sull’olandese. Sono giorni di valutazioni profonde in casa Inter attorno alla figura di Denzel Dumfries, laterale destro olandese e uno degli elementi chiave sulle corsie. L’esterno nerazzurro continua infatti ad accusare dolore alla caviglia, un fastidio che lo sta limitando e che potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi del previsto. Secondo quanto filtra dall’ambiente, qualora Dumfries decidesse di attendere la completa e definitiva guarigione, non è escluso che possa rientrare solo dopo l’inizio del nuovo anno. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, il punto sugli infortunati: lungo stop per Acerbi e Dumfries, domani esami per Calhanoglu - La sconfitta subita negli ultimi minuti contro il Liverpool per un rigore inventato dall’arbitro non è l’unica nota amara raccolta dal’Inter martedì sera. msn.com scrive
Terribile infortunio, l’Inter trema per Dumfries: lungo stop - L'ultimo turno di Champions League ha fatto registrare un brutto infortunio che potrebbe rimescolare le strategie di mercato dell'Inter È stata una due giorni di Champions League come sempre ricca di ... Lo riporta diregiovani.it
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra
