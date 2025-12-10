Dumfries tra infortunio e cambio agente | futuro in valutazione in casa nerazzurra

Dumfries, tra infortunio e cambio di agente, è al centro di attenzioni in casa Inter. Il suo futuro rimane incerto, tra le condizioni fisiche e le valutazioni sul mercato. L’esterno olandese affronta un problema alla caviglia, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della società nerazzurra.

Inter News 24 Dumfries Inter resta un caso aperto tra campo e mercato: l'esterno olandese convive con un problema alla caviglia! Le ultime sull'olandese. Sono giorni di valutazioni profonde in casa Inter attorno alla figura di Denzel Dumfries, laterale destro olandese e uno degli elementi chiave sulle corsie. L'esterno nerazzurro continua infatti ad accusare dolore alla caviglia, un fastidio che lo sta limitando e che potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi del previsto. Secondo quanto filtra dall'ambiente, qualora Dumfries decidesse di attendere la completa e definitiva guarigione, non è escluso che possa rientrare solo dopo l'inizio del nuovo anno.