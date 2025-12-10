Dumfries arrivano pessime notizie | cosa sta succedendo
Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, rischia di restare fuori dai campi ancora a lungo. Le ultime indiscrezioni indicano un recupero che potrebbe protrarsi fino al 2026, peggiorando la situazione già complicata per i nerazzurri. La sua assenza rappresenta una preoccupazione importante per la squadra, che dovrà trovare soluzioni alternative in vista delle prossime sfide.
Brutte notizie per l’Inter sul fronte Denzel Dumfries. Il rientro dell’esterno olandese continua ad allontanarsi e, secondo quanto filtra, il recupero potrebbe addirittura slittare fino al 2026. Le informazioni riportate da FCINTER1908.it delineano un quadro tutt’altro che incoraggiante. Il dolore alla caviglia non accenna infatti a diminuire e lo staff medico nerazzurro sta procedendo con ulteriori valutazioni. L’impressione è che, per evitare ricadute e garantire una guarigione completa, Dumfries potrebbe essere costretto a fermarsi ancora a lungo, rinunciando a qualsiasi accelerazione forzata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
FCIN1908 / Dumfries, pessime notizie: torna nel 2026? Ecco perché. E cambia ancora agente - Non arrivano buone notizie sull'esterno olandese, anzi: il dolore alla caviglia non passa. Scrive msn.com
Infortunio Dumfries, altro allarme per Chivu: arrivano brutte notizie - L'Inter osserva con preoccupazione l'evoluzione del recupero di Denzel Dumfries dal problema alla caviglia: quando tornerà l'olandese. Come scrive spaziointer.it
I nerazzurri tornano a lavoro e arrivano buone notizie dall’infermeria Secondo Di Marzio, Mkhitaryan si è allenato regolarmente con il gruppo, così come Zielinski, che non presenta alcun problema. Migliora Dumfries #Inter #Mkhitaryan #Zielinski #SpazioI Vai su X
Chivu perde Calhanoglu e Acerbi Ma Darmian e Dumfries... - facebook.com Vai su Facebook
