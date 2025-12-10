Due incidenti sullo stesso tratto dell' A29 uno in direzione Mazara e l' altro verso Palermo | traffico in tilt
Stamattina si sono verificati due incidenti sullo stesso tratto dell'A29, uno in direzione Mazara e l'altro verso Palermo. Gli eventi hanno causato disagi al traffico sulla tratta, anche se i coinvolti risultano in condizioni non gravi. La situazione ha provocato rallentamenti e code, influenzando la circolazione lungo l'autostrada.
Due incidenti si sono verificati stamattina sull'autostrada A29. Fortunatamente, i coinvolti non avrebbero riportato gravi conseguenze. Singolare il fatto che i due impatti siano avvenuti più o meno alla stessa altezza, ovvero prima del raccordo verso Tommaso-Natale, ma in direzioni diverse.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Cina: “se Giappone sfruttasse Taiwan per incidenti porterebbe guai solo a se stesso” Il 20 novembre la portavoce del ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa di routine, durante la quale ha specificato che storicamente il - facebook.com Vai su Facebook
Lavoriamo per evitare incidenti ogni giorno. Molto dipende da te: stanchezza, disattenzione, alcool e sostanze stupefacenti sono nemici della tua guida. Non mettere a rischio gli altri e te stesso, guida con attenzione! #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #VittimeD Vai su X
Due incidenti nello stesso tratto dell’A29, uno in direzione Mazara e l’altro verso Palermo: traffico in tilt - Singolare il fatto che i due impatti siano avvenuti più o meno a ... mondopalermo.it scrive
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com