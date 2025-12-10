Due incidenti sullo stesso tratto dell' A29 uno in direzione Mazara e l' altro verso Palermo | traffico in tilt

Stamattina si sono verificati due incidenti sullo stesso tratto dell'A29, uno in direzione Mazara e l'altro verso Palermo. Gli eventi hanno causato disagi al traffico sulla tratta, anche se i coinvolti risultano in condizioni non gravi. La situazione ha provocato rallentamenti e code, influenzando la circolazione lungo l'autostrada.

Due incidenti si sono verificati stamattina sull'autostrada A29. Fortunatamente, i coinvolti non avrebbero riportato gravi conseguenze. Singolare il fatto che i due impatti siano avvenuti più o meno alla stessa altezza, ovvero prima del raccordo verso Tommaso-Natale, ma in direzioni diverse.

