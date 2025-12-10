Due giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica

Due giovani di Rondine, Viktorija e Bind, hanno rappresentato un momento di grande significato simbolico durante la tappa aretina del Viaggio della Fiamma Olimpica. Provenienti rispettivamente dalla Serbia e dal Kosovo, studenti di Rondine Cittadella della Pace, hanno portato la Fiamma della Tregua Olimpica nel giorno dedicato alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – La tappa aretina del Viaggio della Fiamma Olimpica ha visto oggi un momento di forte intensità simbolica ed emotiva: Viktorija, proveniente dalla Serbia, e Bind, originario del Kosovo, entrambi studenti di Rondine Cittadella della Pace, hanno portato la Fiamma della Tregua Olimpica nel giorno dedicato alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il loro passaggio ha rappresentato molto più di un gesto cerimoniale. N elle mani di due giovani cresciuti in contesti segnati dal conflitto armato, la Fiamma ha assunto il valore tangibile di una scelta: quella di percorrere una strada diversa, fatta di dialogo, responsabilità e incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica

