Due escursionisti in difficoltà sul sentiero dei Tecett | salvati

Due escursionisti sono stati soccorsi dopo essersi trovati in difficoltà sul sentiero dei Tecett, nel monte San Martino. L'intervento di soccorso si è reso necessario in un pomeriggio che ha messo in evidenza le sfide di questa impegnativa escursione. La vicenda evidenzia l'importanza di prepararsi adeguatamente per affrontare percorsi in ambienti montani.

Pomeriggio di paura sul monte San Martino per due escursionisti che si sono trovati in difficoltà mentre percorrevano il sentiero attrezzato dei Tecett. L'allarme è scattato intorno alle 17 di martedì, quando è stata richiesta l'assistenza dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per portare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

