Due concerti a Sogliano per sostenere l' associazione ' Bettanelcuore'

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due concerti a Sogliano, il 13 dicembre, in Piazza Matteotti, per sostenere l'associazione 'Bettanelcuore'. Fondata dal soglianese Matteo Grotti in memoria della moglie Elisabetta, scomparsa prematuramente, l'evento mira a raccogliere fondi e sensibilizzare sulla lotta contro il tumore. La serata promette musica e solidarietà per una causa significativa.

Sabato 13 dicembre in Piazza Matteotti a Sogliano, dalle 20.00, andrà in scena una serata dedicata a 'Bettanelcuore', associazione fondata lo scorso anno dal 38enne soglianese Matteo Grotti in memoria della moglie Elisabetta Socci, scomparsa all'età di 36 anni a causa di un tumore lasciando il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

