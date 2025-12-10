Due aziende pescaresi tra le migliori realtà in cui lavorare | collaboratori felici e motivati

Due aziende di Pescara si distinguono come le migliori in cui lavorare, grazie alle testimonianze di oltre 7.000 collaboratori del Mezzogiorno. La classifica, stilata da Great Place to Work Italia, evidenzia realtà aziendali in cui i dipendenti sono felici, motivati e soddisfatti dell'ambiente e delle opportunità offerte.

Dopo aver ascoltato e opinioni espresse da oltre 7mila collaboratori impiegati nelle realtà produttive del Mezzogiorno, Great Place to Work Italia ha stilato la classifica delle migliori aziende in cui i dipendenti si sentono felici e soddisfatti, appagati dell’operato e dell’impresa.È stata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

CIA Chieti-Pescara: “A Natale +5–7% di domanda per i prodotti locali, ma l’Abruzzo ha perso un terzo delle aziende agricole. Allarme su reddito, credito e tagli PAC ” Il Natale spinge i consumi di prodotti agricoli del territorio, ma il settore resta in forte sofferenz - facebook.com Vai su Facebook