Due adolescenti in Australia ricorrono contro il divieto social under 16 | denunciano violazione della libertà di comunicazione politica garantita dalla Costituzione

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due adolescenti in Australia hanno presentato una denuncia contro il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni, sostenendo che questa restrizione viola il diritto alla libertà di comunicazione politica tutelato dalla Costituzione. Il provvedimento, entrato in vigore il 10 dicembre 2025, solleva questioni riguardanti i diritti dei giovani e la regolamentazione digitale.

Il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni è entrato in vigore in Australia il 10 dicembre 2025. La legge obbliga piattaforme come Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, X, YouTube e Reddit a disattivare o rimuovere gli account di utenti under 16.

