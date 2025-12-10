Due 18enni rapiti e torturati dalla gang della Massimina | 12 arresti Le vittime | Non viviamo più

A Roma, una gang della Massimina è stata smantellata dai carabinieri, che hanno arrestato 12 persone tra adulti e minorenni. Le indagini hanno portato alla luce una serie di violenze brutali, tra cui rapimenti, torture ed estorsioni, organizzate come un vero e proprio ordine criminale. Le vittime, due 18enni, denunciano di non poter più vivere normalmente.

Una violenza brutale e sistematica, organizzata come un ordine criminale. A Roma, una gang di pusher con base nella periferia della Massimina è stata smantellata dai carabinieri, che all’alba di oggi hanno eseguito 11 misure cautelari — sei per maggiorenni, cinque per minorenni — nei confronti di presunti responsabili di torture, sequestro di persona, estorsioni e porto abusivo di esplosivo. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero prelevato le vittime dalle loro abitazioni alla fine di gennaio, conducendole in un garage nella zona della Massimina. Legate mani e piedi, bendate, sono state sottoposte a «ripetuti atti di crudeltà»: pugni, schiaffi, colpi con spranghe e talvolta addirittura immersioni nell’acqua bollente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Due 18enni rapiti e torturati dalla gang della Massimina: 12 arresti. Le vittime: “Non viviamo più”

