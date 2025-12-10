Dsa - come aiutare | Lezione conferenza

Il 13 gennaio 2026 alle Librerie Coop Friuli, gli insegnanti dell’Università delle LiberEtà terranno una lezione gratuita dedicata a come supportare gli studenti con DSA. L’evento, condotto da Romina Rufini, offre strumenti e strategie per migliorare l’accompagnamento educativo. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolgerà in via dei Rizzani, ingresso gratuito.

Gli insegnanti dell'Università delle LiberEtà alle Librerie Coop Friuli.Martedì 13 gennaio 2026 dalle 18Lezione GratuitaDSA - COME AIUTAREA cura di ROMINA RUFINI Appuntamento in via dei Rizzani 13Ingresso gratuito.Prenota il tuo posto entro le 15 di martedì 13 gennaio con una mail a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Lezione di gruppo dedicata a distrazioni e ostacoli: esercizi semplici per aiutare i cani a restare concentrati anche in situazioni più dinamiche Continua a seguirci per saperne di più #thodapet #IstruttoreCinofilo #EducazioneCinofila #LezioniDiGruppo # - facebook.com Vai su Facebook