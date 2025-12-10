Dropbox Ross Tennenbaum nuovo Cfo
Dropbox annuncia la nomina di Ross Tennenbaum come nuovo Chief Financial Officer, succedendo a Timothy Regan, che si è dimesso il 5 dicembre. Tennenbaum porta con sé esperienza nel settore finanziario, pronta a guidare le strategie finanziarie dell'azienda in un momento di cambiamenti e crescita.
Dropbox Inc. ha scelto Ross Tennenbaum come nuovo Chief Financial Officer. La nomina del nuovo Cfo è arrivata dopo le dimissioni di Timothy Regan, formalizzate il 5 dicembre. L'azienda leader nel settore del software per la collaborazione e la gestione dei documenti, quindi, cambierà guida nella Direzione finanziaria. L'obiettivo di Tennenbaum sarà di proseguire sul trend positivo intrapreso dalla società nel 2025.
Il titolo di Dropbox crolla dopo l'annuncio delle dimissioni del CFO Regan - Il titolo Dropbox (NASDAQ:DBX) è sceso del 4% mercoledì dopo che l'azienda ha annunciato che il Chief Financial Officer Timothy Regan intende dimettersi, concludendo il suo mandato
