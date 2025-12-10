dropbox ross tennenbaum nuovo cfo

Dropbox annuncia la nomina di Ross Tennenbaum come nuovo Chief Financial Officer, succedendo a Timothy Regan, che si è dimesso il 5 dicembre. Tennenbaum porta con sé esperienza nel settore finanziario, pronta a guidare le strategie finanziarie dell'azienda in un momento di cambiamenti e crescita.

Dropbox Inc. ha scelto Ross Tennenbaum come nuovo Chief Financial Officer. La nomina del nuovo Cfo è arrivata dopo le dimissioni di Timothy Regan, formalizzate il 5 dicembre. L’azienda leader nel settore del software per la collaborazione e la gestione dei documenti, quindi, cambierà guida nella Direzione finanziaria. L’obiettivo di Tennenbaum sarà di proseguire sul trend positivo intrapreso dalla società nel 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it