Drogava e stuprava donne adescate online | condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello

Un uomo condannato a quasi dieci anni di reclusione per aver adescato, drogato e stuprato donne attraverso profili social, sfruttando la sua somiglianza con Keanu Reeves. La sentenza definitiva è stata confermata in appello, chiudendo un caso inquietante di manipolazione online e violenza.

Aveva costruito la sua trappola online con sei profili social, approfittando della sua presunta somiglianza con l’attore Keanu Reeves. Poi, una volta conquistata la fiducia delle vittime, le drogava e le costringeva a subire violenze sessuali, riprendendole a loro insaputa con il telefono. Per questo modus operandi, Ubaldo Manuali, 61 anni, netturbino di Viterbo, è stato condannato anche in appello 9 anni e 10 mesi di carcere. I giudici della Corte d’appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado. Gli episodi contestati risalgono tra il settembre 2022 e il gennaio 2023, e hanno avuto luogo in diversi comuni del Lazio: a Capranica, nel Viterbese, e a Riano e Mazzano Romano, in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Drogava e stuprava donne adescate online: condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello

