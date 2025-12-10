Droga in Campania 19 arresti tra Salerno Napoli e Avellino per traffico cocaina
Nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, i Carabinieri hanno eseguito 19 misure cautelari, tra cui 8 in carcere e 11 agli arresti domiciliari, per un’operazione antidroga focalizzata sul traffico di cocaina. L’intervento ha coinvolto diverse persone indagate per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
(LaPresse) Nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, i Carabinieri hanno eseguito 19 misure cautelari, di cui 8 in carcere e 11 agli arresti domiciliari, nei confronti di persone indagate per associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Salerno, l’organizzazione era dedita al traffico di cocaina e crack, operando principalmente in alcuni quartieri del capoluogo e nei comuni di Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio campano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
