Droga in Campania 19 arresti tra Salerno Napoli e Avellino per traffico cocaina

Nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, i Carabinieri hanno eseguito 19 misure cautelari, tra cui 8 in carcere e 11 agli arresti domiciliari, per un’operazione antidroga focalizzata sul traffico di cocaina. L’intervento ha coinvolto diverse persone indagate per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

(LaPresse) Nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, i Carabinieri hanno eseguito 19 misure cautelari, di cui 8 in carcere e 11 agli arresti domiciliari, nei confronti di persone indagate per associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Salerno, l’organizzazione era dedita al traffico di cocaina e crack, operando principalmente in alcuni quartieri del capoluogo e nei comuni di Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio campano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Droga in Campania, 19 arresti tra Salerno, Napoli e Avellino per traffico cocaina

Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/afragola-in-giro-con-la-droga-in-auto-arrestato-51enne/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Afragola #Droga #Polizia #Arresto #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Droga nei quartieri di Salerno e provincia: 19 arresti - Operazione a largo raggio, quella effettuata all'alba di stamani, tra le province di Salerno, Napoli e Avellino, portando in poche ore all'esecuzione di 19 ... Come scrive pupia.tv