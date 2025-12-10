Droga e violenta tre donne poi condivide i video in chat | confermata la condanna al netturbino Ubaldo Manuali

Ubaldo Manuali, netturbino di 60 anni, è stato condannato per aver drogato, stuprato e filmato tre donne, condividendo poi i video in chat. La sentenza conferma la gravità delle accuse e la condanna definitiva, evidenziando un grave episodio di violenza e abuso di fiducia.

Pena confermata per il sessantenne accusato di aver drogato, stuprato e filmato tre donne. L'uomo avrebbe diffuso i video in alcune chat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News

Quanti Anni Aveva Sandro Giacobbe: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Droga e violenta tre donne, poi condivide i video in chat: confermata la condanna al netturbino Ubaldo Manuali - La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 9 anni e 10 mesi per Ubaldo Manuali, netturbino 60enne accusato di aver drogato, stuprato e filmato tre donne tra Roma e il Viterbese. Segnala fanpage.it

Violenta e droga tre donne, poi le filma: netturbino di Viterbo condannato in Appello - Confermata la pena a 9 anni e 10 mesi per Ubaldo Manuali, 61 anni, accusato di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini ... altarimini.it scrive

Leggi su Tgr Abruzzo Blitz di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza Operazione congiunta nel quartiere Santa Rita, teatro della violenta rissa di domenica in piazza Aldo Moro. Sequestrati droga e una pistola. Tre arresti Vai su Facebook

Controlli anticrimine. Droga, armi e violenza, il bilancio è di un arrestato e cinque denunciati ift.tt/9XATzWR ift.tt/EF6BCT9 Vai su X