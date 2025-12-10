Droga a Mugnano preso mentre vendeva stupefacente | arrestato 33enne

Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Mugnano hanno arrestato un 33enne, Davide Sarnataro, sorpreso mentre cedeva droga durante un controllo. L'operazione si inserisce nell'azione di contrasto allo spaccio sul territorio, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità.

Nuovo colpo allo spaccio di droga sul territorio di Mugnano. I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza Davide Sarnataro, 33 anni, pluripregiudicato, sorpreso mentre cedeva stupefacente durante un controllo mirato. L'operazione conferma l'attenzione costante dei militari dell'Arma, che – nonostante le risorse limitate – continuano a ottenere risultati significativi nella lotta alla criminalità .

