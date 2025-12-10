DoYouItaly si consolida come piattaforma di viaggio completa con la sua nuova linea di hotel

DoYouItaly amplia la sua offerta introducendo una nuova linea di hotel, rafforzando la propria posizione come piattaforma di viaggio completa in Italia. Dopo anni di successo nel noleggio auto, l’azienda si evolve offrendo un servizio di prenotazione alberghiera pensato per migliorare l’esperienza di migliaia di viaggiatori che scoprono l’Italia.

