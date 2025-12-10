Down con gravi problemi di deambulazione bloccato in casa da 4 anni la mamma | Non installano l' ascensore

Luigi, disabile con sindrome di Down e gravi problemi di deambulazione, è bloccato in casa da quattro anni al terzo piano di un edificio IACP senza ascensore a Pomigliano d’Arco. La sua famiglia denuncia l'assenza di interventi per installare un ascensore, lasciandolo segregato e in condizioni di disagio.

Luigi, disabile con sindrome di down, con gravi problemi di deambulazione per un intervento di stabilizzazione occipitale, vive segregato in casa al terzo piano di uno stabile IACP in via Giuseppe Campanale 9 – Pomigliano d’Arco, privo di ascensore. Bloccato dopo l'operazioneLa denuncia della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

