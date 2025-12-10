Dove si paga l’IMU più alta? Roma e Milano guidano la classifica La meno cara? Palermo
L’IMU rappresenta un elemento cruciale nel sistema fiscale italiano, con variazioni significative tra le diverse città. Roma e Milano occupano le posizioni di vertice nella classifica delle imposte più alte, mentre Palermo si distingue come la più conveniente. Con la scadenza del 16 dicembre per il pagamento del 2025, si torna a discutere delle disparità regionali nel prelievo sugli immobili.
La scadenza del 16 dicembre per il pagamento dell’ IMU 2025 si avvicina e con essa torna sotto i riflettori una delle questioni più dibattute del sistema fiscale italiano: le profonde differenze territoriali nel prelievo fiscale sugli immobili. Secondo uno studio condotto dal servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, l’Italia si presenta come un vero e proprio mosaico di cifre differenti, una sorta di lotteria fiscale che penalizza alcuni territori e ne avvantaggia altri. L’Imposta Municipale Unica, come chiarisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it
