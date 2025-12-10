Dove sciare in provincia di Genova | i giorni di aperture degli impianti
Sciare in provincia di Genova? Sì, anche nel genovese è possibile, grazie agli impianti di Santo Stefano D'Aveto. Questa località rappresenta una meta ideale per gli appassionati che desiderano praticare sport invernali senza allontanarsi troppo da casa, offrendo un'opportunità unica di sciare vicino a Genova.
Forse non tutti lo sanno, ma anche nel genovese c'è la possibilità di andare a sciare: a Santo Stefano D'Aveto, infatti, ci sono gli unici impianti di risalita della provincia, meta di tutti gli appassionati che non vogliono allontanarsi troppo da casa.È uscito il calendario delle aperture degli.
