Dove sciare in provincia di Genova | i giorni di aperture degli impianti

10 dic 2025

Sciare in provincia di Genova? Sì, anche nel genovese è possibile, grazie agli impianti di Santo Stefano D'Aveto. Questa località rappresenta una meta ideale per gli appassionati che desiderano praticare sport invernali senza allontanarsi troppo da casa, offrendo un'opportunità unica di sciare vicino a Genova.

