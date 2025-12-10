Dove le idee diventano impresa | Forlì apre la strada ai nuovi protagonisti del territorio
Forlì si apre alle giovani menti imprenditoriali con un evento dedicato a stimolare e supportare l'innovazione tra i 18 e i 35 anni. Venerdì alle 17,30, nella sala del consiglio comunale, si parlerà di opportunità, incentivi e percorsi di crescita per i nuovi protagonisti del territorio, rafforzando l'impegno della città verso l'imprenditorialità giovanile.
“Forlì – La città che sostiene l’imprenditorialità giovanile”. E' il titolo di un incontro in programma venerdì alle 17,30 in Comune nella sala del consiglio comunale e dedicato alle nuove opportunità di incentivo, crescita e accompagnamento per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Idee che diventano impresa. Cinque start-up premiate dalla Camera di Commercio - Le giovani realtà selezionate sono state scelte tra trentuno candidature. Scrive ilgiorno.it
Con gli Star Days di Euronics i tuoi regali diventano davvero unici! Vieni a scoprire un mondo di idee tech: ti aspettiamo in negozio fino al 24 dicembre! La promozione è riservata agli iscritti Star Club (l’iscrizione è immediata e gratuita). Vai su Facebook
Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente laverita.info
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi tpi.it
Furto in un negozio di ottica: presunto responsabile incastrato dalle telecamere tpi.it
Robertson dopo le polemiche: «Bisogna attenersi alla decisione di campo. E sul rigore dico questo» internews24.com
"Ingiusto competere contro uomini". Aryna Sabalenka smaschera l'ipocrisia sugli atleti trans ilgiornale.it
Francesca Fialdini: «Con Fognini ci siamo chiariti, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole. ... vanityfair.it