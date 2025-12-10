Doppio incontro con Libera sul territorio

Due eventi pubblici organizzati dal presidio ‘Giudice Alberto Giacomelli’ di Imola e circondario di Libera offriranno l'opportunità di approfondire temi di interesse sociale e condividere momenti di confronto sulla lotta alle mafie e alla legalità nel territorio.

Due appuntamenti aperti al pubblico organizzati dal presidio ‘Giudice Alberto Giacomelli’ di Imola e circondario di Libera. Il primo, dal titolo ‘Giornalismo che resiste’, è un programma il 15 dicembre alle 18 alla Casa della Cultura islamica di Imola in via Ercolani. Un approfondimento sul quadro mediatico e informativo attorno a Gaza, con gli interventi dei giornalisti Alba Nabulsi e Natalie Sclippa, moderato da Silvia Panini di Voice Over Foundation. Il 17, alle 20,15 presso l’Archivio Museo Mengoni di Fontanelice, ecco il focus ‘Le mafie nei luoghi delle crisi ambientali, sociali ed economiche’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doppio incontro con Libera sul territorio

