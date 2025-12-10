Doppio appuntamento natalizio a teatro | Canto di Natale e Favole interattive allo Spazio Kairos

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due spettacoli natalizi allo Spazio Kairos di Torino: venerdì 12 alle 21 va in scena

Lo Spazio Kairos di Torino, in via Mottalciata 7, propone un duplice appuntamento a tema natalizio, presentando venerdì 12 alle 21 "Canto di Natale", in una versione pensata per adulti ma adatta anche a un pubblico di bambini e ragazzi, e domenica 14, alle 16,30, "La Magica Soffitta di Stella". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Avs: ad Arezzo doppio appuntamento per l’apertura della campagna elettorale

Doppio appuntamento al Parco di Levante con 'Badafest', la due giorni in memoria di Federico Manca

Uil Marche, doppio appuntamento con Luca Visentini tra Ancona e Senigallia: “Quale futuro per l’Europa sociale e l’Europa dei popoli?”

doppio appuntamento natalizio teatroNatale a teatro. Spettacolo bis con l’Accademia - L’atmosfera natalizia si prepara ad avvolgere il Teatro Manzoni con un appuntamento musicale e teatrale di spessore emotivo. Secondo msn.com