Doppio appuntamento e Magione e Perugia con Carte Mute per la Stagione Fuori

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento per Una Stagione Fuori di Micro Teatro, venerdì 12 al Teatro La Piazzetta di Magione e sabato 13 allo Spazio Qui di Perugia con “Carte mumte”, uno spettacolo di e con Pietro De Nova e Maurizio Zucchi.La nebbia fitta del mattino, un tendone del mercato e una mappa delle mappe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Doppio appuntamento e Magione e Perugia con "Carte Mute" per la Stagione Fuori - Doppio appuntamento per Una Stagione Fuori di Micro Teatro, venerdì 12 al Teatro La Piazzetta di Magione e sabato 13 allo Spazio Qui di Perugia con “Carte mumte”, uno spettacolo di e con Pietro De ... Scrive perugiatoday.it

C’è “Semper Fidelis“ di scena a La Piazzetta e allo Spazio Qui - “La Stagione Fuori” di Micro Teatro prosegue con un doppio appuntamento, questa sera al Teatro La Piazzetta di Magione domani... Secondo lanazione.it