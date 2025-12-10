Dopo l' incidente con l' auto rubata l' aggressione ai poliziotti | doveva scontare 5 anni per furti nel Ravennate

Un inseguimento a Monza ha coinvolto un uomo che, dopo aver rubato un'auto, ha tentato di sfuggire alla polizia invece di fermarsi. L’auto, già oggetto di un precedente furto, è stata poi ritrovata schiantata contro alcune vetture in sosta, portando a un episodio di aggressione ai poliziotti e a un passato di condanne non scontate.

Quando ha visto i poliziotti invece di fermarsi ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. Un inseguimento per le vie di Monza che si è concluso quando l'uomo si è schiantato contro alcune auto in sosta. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato ma il conducente, un 35enne nato in Moldavia e.

