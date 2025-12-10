Dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018 Conte e Mourinho sotterrarono l’ascia di guerra
Dopo anni di rivalità, Conte e Mourinho hanno trovato un punto di accordo. Questa sera alle 21, Napoli e Benfica si sfideranno per conquistare un passaggio agli spareggi di Champions League, in un incontro che promette emozioni e sfide di alto livello.
Appuntamento questa sera alle 21 per vedere in campo Napoli e Benfica combattere per un posto negli spareggi di Champions League. Sarà una sfida decisiva per entrambe le formazioni e tra i protagonisti più attesi ci sono loro, i due allenatori. Gli scontri dialettici tra Conte e Mourinho sono un dato di fatto che negli anni ha accompagnato i due tecnici. C’è stato un momento però, scrive oggi Repubblica in cui i due hanno sotterrato l’ascia di guerra. “Poi i due hanno sotterrato l’ascia di guerra con una stretta di mano e un abbraccio dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018. Merito anche della comune amicizia che li lega a Gabriele Oriali, braccio destro del portoghese all’Inter e adesso al Napoli nello stesso ruolo di consigliere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Aggiornamenti sulla seconda stagione di alien: earth da noah hawley dopo il finale
Wayward showrunners parlano della possibile stagione 2 dopo il finale sconvolgente
Big brother 27 replica il finale divisivo di bb17 dopo 10 anni
CIUFFI DOPO IL RALLY DEL BRUNELLO: “NON ERA IL FINALE CHE CERCAVAMO” Il pilota fiorentino chiude terzo il Campionato Italiano Rally Terra al termine di un’altra stagione da protagonista alla quale è mancato il guizzo finale. L’obiettivo è ora pianific Vai su Facebook
Dopo la sua esibizione in questa finale di #XF2025, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, con noi #Rob @XFactor_Italia #RTL1025XFactorAllaRadio Vai su X
Manchester United, via ten Hag dopo la finale di FA Cup: il club lo ha licenziato, i possibili sostituti - Il club inglese infatti ha deciso di esonerare il tecnico olandese, indipendentemente dall'esito della finale di FA Cup, in programma ... Da calciomercato.com
Roma, atteso il progetto definitivo del nuovo stadio: Ryan Friedkin atteso nella Capitale sololaroma.it
San Raffaele e coop, ora la Regione apre un'inchiesta ilgiornale.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it
Nuova truffa in autostrada: come ti svuotano il conto in un attimo thesocialpost.it
Thailandia-Cambogia, oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine. Trump: “Farò una telefonata per ... ilfattoquotidiano.it