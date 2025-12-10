Dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018 Conte e Mourinho sotterrarono l’ascia di guerra

Ilnapolista.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di rivalità, Conte e Mourinho hanno trovato un punto di accordo. Questa sera alle 21, Napoli e Benfica si sfideranno per conquistare un passaggio agli spareggi di Champions League, in un incontro che promette emozioni e sfide di alto livello.

Appuntamento questa sera alle 21 per vedere in campo Napoli e Benfica combattere per un posto negli spareggi di Champions League. Sarà una sfida decisiva per entrambe le formazioni e tra i protagonisti più attesi ci sono loro, i due allenatori.  Gli scontri dialettici tra Conte e Mourinho sono un dato di fatto che negli anni ha accompagnato i due tecnici. C’è stato un momento però, scrive oggi Repubblica in cui i due hanno sotterrato l’ascia di guerra. “Poi i due hanno sotterrato l’ascia di guerra con una stretta di mano e un abbraccio dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018. Merito anche della comune amicizia che li lega a Gabriele Oriali, braccio destro del portoghese all’Inter e adesso al Napoli nello stesso ruolo di consigliere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

dopo la finale di fa cup del maggio del 2018 conte e mourinho sotterrarono l8217ascia di guerra

© Ilnapolista.it - Dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018 Conte e Mourinho sotterrarono l’ascia di guerra

Aggiornamenti sulla seconda stagione di alien: earth da noah hawley dopo il finale

Wayward showrunners parlano della possibile stagione 2 dopo il finale sconvolgente

Big brother 27 replica il finale divisivo di bb17 dopo 10 anni

Manchester United, via ten Hag dopo la finale di FA Cup: il club lo ha licenziato, i possibili sostituti - Il club inglese infatti ha deciso di esonerare il tecnico olandese, indipendentemente dall'esito della finale di FA Cup, in programma ... Da calciomercato.com