Dopo il crac della Rimini Calcio quale futuro per lo stadio Neri | ore decisive per la consegna del progetto
Dopo il fallimento della Rimini Calcio, si fa urgente definire il futuro dello stadio Romeo Neri. Entro lunedì 15 dicembre, Aurora Immobiliare deve consegnare il progetto di fattibilità tecnico-economica all’amministrazione comunale, segnando un passaggio cruciale per la ripresa dell’impianto e il suo ruolo nel panorama sportivo e urbano della città.
Sono ore decisive per conoscere il destino dello stadio Romeo Neri. Entro la giornata di lunedì (15 dicembre) Aurora Immobiliare dovrà presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica all'amministrazione comunale. Si tratta dell'ultima data utile, come risulta dalla richiesta di proroga.
