Dopo il crac della Rimini Calcio quale futuro per lo stadio Neri | ore decisive per la consegna del progetto
Dopo il fallimento della Rimini Calcio, si prospettano importanti sviluppi per lo stadio Romeo Neri. Entro lunedì 15 dicembre, Aurora Immobiliare dovrà consegnare il progetto di fattibilità tecnico-economica all’amministrazione comunale, determinando il futuro dell’impianto sportivo e delle relative iniziative di riqualificazione.
