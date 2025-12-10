Dopo decenni di silenzio Richard Gere racconta la sua verità sugli Oscar del 1993 quando fu bannato dall' Academy

Dopo decenni di silenzio, Richard Gere rivela i dettagli sugli eventi che portarono al suo ban dall'Academy nel 1993. Quel 29 marzo, il suo ruolo di presentatore agli Oscar per la Miglior scenografia segnò un momento significativo della sua carriera, diventando oggetto di discussione e curiosità nel corso degli anni.

Era il 29 marzo 1993 quando Richard Gere saliva sul palco degli Oscar per consegnare la statuetta per la Miglior scenografia. E nessuno, tra quelle poltrone di velluto rosso, poteva immaginare cosa stava per succedere. Men che meno lui. Che ha pronunciato quelle parole improvvisate – un appello accorato per la libertà del Tibet – che gli sarebbero costate 20 anni di esilio dalla notte più importante di Hollywood. Vent’anni in cui il suo nome è sparito dalla lista dei presentatori come se non fosse mai esistito. Ora, in un’intervista rilasciata a Variety, l’attore ha finalmente rotto il silenzio. 🔗 Leggi su Amica.it