Dopo decenni di silenzio Richard Gere racconta la sua verità sugli Oscar del 1993 quando fu bannato dall' Academy
Dopo decenni di silenzio, Richard Gere rivela i dettagli sugli eventi che portarono al suo ban dall'Academy nel 1993. Quel 29 marzo, il suo ruolo di presentatore agli Oscar per la Miglior scenografia segnò un momento significativo della sua carriera, diventando oggetto di discussione e curiosità nel corso degli anni.
Era il 29 marzo 1993 quando Richard Gere saliva sul palco degli Oscar per consegnare la statuetta per la Miglior scenografia. E nessuno, tra quelle poltrone di velluto rosso, poteva immaginare cosa stava per succedere. Men che meno lui. Che ha pronunciato quelle parole improvvisate – un appello accorato per la libertà del Tibet – che gli sarebbero costate 20 anni di esilio dalla notte più importante di Hollywood. Vent’anni in cui il suo nome è sparito dalla lista dei presentatori come se non fosse mai esistito. Ora, in un’intervista rilasciata a Variety, l’attore ha finalmente rotto il silenzio. 🔗 Leggi su Amica.it
'Aldro 20 anni dopo', la politica si confronta a due decenni dalla tragica notte
L'opera protagonista della mostra di Chagall è arrivata in città: torna al pubblico dopo decenni
Dopo decenni in cui le maglie da portiere sono state sempre uguali a se stesse, ora tornano a far parlare di sé finalmente
Dopo decenni di divieti, l'Arabia Saudita permette agli stranieri con Saudi Premium Residency e un salario elevato di comprare alcolici. L'obiettivo è attrarre capitali e talenti internazionali Vai su Facebook
Tre decenni dopo il Processo di Barcellona, il Mediterraneo torna al centro della politica europea. #Barcellona #cleanenergy #commissioneeuropea #cooperazione #economia #energia #europa #italia #mediterraneo #sicurezza #sostenibilità #sviluppo Vai su X
L’attrice Ermanna Montanari: “Un quotidiano è un inno alla durata” ilrestodelcarlino.it
Moretto: “Loftus-Cheek e Lucca, scambio tra Milan e Napoli? Ecco la situazione” pianetamilan.it
Leao, sospiro di sollievo. In Supercoppa ci sarà ilgiornale.it
Var e Zwayer finiscono sotto accusa: "Serve battere anche le ingiustizie" sport.quotidiano.net
Autogrill sostiene PizzAut. Un sogno davvero ’buono’ per l’autonomia abitativa quotidiano.net
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it