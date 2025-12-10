Dopo 20 anni WoW ci dà finalmente una casa | ecco l’housing in Midnight!

Dopo vent’anni, World of Warcraft introduce il sistema di housing con l’espansione Midnight. Blizzard realizza così un desiderio di lunga data della community, offrendo ai giocatori la possibilità di possedere e personalizzare abitazioni su Azeroth, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco e creando nuove opportunità di socializzazione e personalizzazione.

Con l'espansione Midnight, Blizzard realizza una promessa che molti giocatori attendevano da due decenni: la possibilità di avere alloggi personali su Azeroth. Come annunciato, ogni giocatore — purché abbia preacquistato l'espansione Midnight — può accedere a un sistema di Alloggi con casa, terreno, arredamento e decorazioni. L'accesso anticipato (Early Access) ha avuto inizio con la patch 11.2.7 a partire dal 2 dicembre 2025. Come funziona — case, quartieri e decorazioni. Ecco i dettagli pratici del funzionamento di questo nuovo sistema: Come prima cosa, tramite una missione introduttiva ( Housing tutorial ), il giocatore può scegliere un "quartiere" (il Vicinato) e reclamare un lotto di terreno.

