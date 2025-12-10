Dopo 15 anni finalmente Detroit ha la sua statua di bronzo ispirata a un noto personaggio cinematografico

Dopo 15 anni, Detroit accoglie finalmente la sua statua di bronzo ispirata a un celebre personaggio cinematografico. Un’opera che nasce dall’incontro tra ironia digitale e passione popolare, trasformando un’idea improbabile in un simbolo della città.

Ci sono storie che nascono dall'improbabile, dall'incontro casuale tra ironia digitale e passione popolare. Quella della statua di RoboCop a Detroit è una di queste: un racconto lungo quasi 15 anni che inizia con un tweet provocatorio e si conclude con una scultura in bronzo installata nel cuore dell'Eastern Market, all'indirizzo 3434 Russell Street. Era il 2011 quando un utente con l'account Twitter @MT lanciò una proposta tanto bizzarra quanto illuminata all'allora sindaco Dave Bing: Detroit dovrebbe avere una statua di RoboCop. L'argomentazione era disarmante nella sua semplicità: " Philadelphia ha una statua di Rocky e RoboCop prenderebbe a calci Rocky ".

