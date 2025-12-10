Donatore di sperma scopre di avere un gene cancerogeno da lui nati quasi 200 bimbi | alcuni sono morti gli altri a rischio Perché non se ne sono accorti prima

Un donatore di sperma con una rara mutazione genetica ha contribuito alla nascita di quasi 200 bambini in oltre 17 anni, senza che la condizione fosse rilevata dagli esami di routine. Alcuni dei figli sono deceduti o si trovano a rischio di sviluppare malattie oncologiche, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e le procedure di screening nelle banche del seme.

