Donatore di sperma ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro nati 200 bambini | Alcuni sono già morti

Un donatore di sperma con una mutazione nel gene TP53, associata a un elevato rischio di tumori, ha generato quasi 200 bambini in 14 Paesi europei. Alcuni di questi bambini sono deceduti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle implicazioni etiche di donazioni genetiche.

