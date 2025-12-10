Donatore di sperma con una mutazione che aumenta fino al 90% il rischio di cancro | almeno 200 i bambini nati
Un donatore di sperma con una mutazione nel gene TP53, che aumenta fino al 90% il rischio di cancro, ha donato sperma a oltre 200 bambini in 67 cliniche di fertilità distribuite in 14 Paesi, senza esserne consapevole. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle mutazioni genetiche nei donatori di gameti.
