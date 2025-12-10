Donatore di sperma aveva mutazione genetica 197 bambini a rischio cancro | il caso

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un donatore di sperma portatore di una mutazione genetica ad alto rischio di cancro ha contribuito alla nascita di almeno 197 bambini in Europa. La scoperta solleva importanti questioni etiche e di sicurezza nel settore della donazione di sperma, evidenziando i rischi legati a condizioni genetiche non identificate.

(Adnkronos) – Un donatore di sperma, portatore inconsapevole di una mutazione genetica che aumenta drasticamente il rischio di cancro, ha contribuito a mettere al mondo almeno 197 bambini in tutta Europa. Alcuni sono già morti e solo una minoranza, tra quelli che erediteranno la mutazione, non svilupperà una forma di tumore nel corso della propria .

