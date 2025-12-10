Donatore di sperma aveva mutazione genetica 197 bambini a rischio cancro | il caso
Un donatore di sperma portatore di una mutazione genetica ad alto rischio di cancro ha contribuito alla nascita di almeno 197 bambini in Europa. La scoperta solleva importanti questioni etiche e di sicurezza nel settore della donazione di sperma, evidenziando i rischi legati a condizioni genetiche non identificate.
(Adnkronos) – Un donatore di sperma, portatore inconsapevole di una mutazione genetica che aumenta drasticamente il rischio di cancro, ha contribuito a mettere al mondo almeno 197 bambini in tutta Europa. Alcuni sono già morti e solo una minoranza, tra quelli che erediteranno la mutazione, non svilupperà una forma di tumore nel corso della propria . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Danimarca donatore di sperma mette a rischio la vita di circa 200 bambini - Zazoom Social News
Donatore di sperma con una mutazione che aumenta fino al 90% il rischio di cancro | almeno 200 i bambini nati - Zazoom Social News
“Quasi 200 bambini concepiti con lo sperma di un donatore che ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di tumore. Alcuni sono già morti”: la scoperta choc - Un'indagine svela che 197 bambini potrebbero aver ereditato una mutazione genetica che aumenta fino al 90% il rischio di cancro ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Donatore di sperma ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro, nati 200 bambini: «Alcuni sono già morti» - Quasi 200 bambini concepiti in 14 Paesi europei con lo sperma di un donatore portatore di una mutazione genetica nel gene TP53, che aumenta drasticamente il rischio di tumori, inclusa la ... Riporta msn.com
Un donatore di sperma che, senza saperlo, era portatore di una mutazione genetica che aumenta drasticamente il rischio di cancro ha messo al mondo almeno 197 figli in tutta Europa, secondo quanto rivelato da un’inchiesta giornalistica pubblicata dalla BB Vai su X
La Stampa. . Un donatore di sperma che, senza saperlo, era portatore di una mutazione genetica che aumenta drasticamente il rischio di cancro ha messo al mondo almeno 197 figli in tutta Europa, secondo quanto rivelato da un’inchiesta giornalistica pubblic Vai su Facebook
