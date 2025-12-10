Donald Trump chi può incolparlo per il suicidio Ue sull' auto?

L'articolo analizza le tensioni tra figure politiche e imprenditoriali di spicco, focalizzandosi sulle dichiarazioni e le posizioni di Donald Trump e Elon Musk nei confronti dell'Europa. Viene esplorato il contesto delle loro affermazioni e il possibile impatto sulle relazioni internazionali, evidenziando come queste personalità influenzino il dibattito pubblico e le dinamiche geopolitiche.

Certo, c'è quel cattivone e buzzurro di Donald Trump che ce l'ha a morte con l'Europa. Quel troglodita fascistoide di Elon Musk che profetizza la nostra scomparsa e non perde occasione per prenderci a bastonate. Ma siamo proprio sicuri che l'Europa voglia davvero bene a se stessa? E che tutti i nostri problemi arrivano dall'altra parte dell'Oceano? No, perché quando Mario Draghi, la cui fede europeista è assiomatica, striglia con ferocia le politiche suicide del Vecchio Continente scatta la standing ovation. Quando la stessa presidente Ursula von der Leyen corregge il rotta ammettendo che molti errori sono stati fatti nessuno s'indigna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reagito a una domanda di una reporter definendola "fastidiosa" e "terribile". Lo scambio è avvenuto quando Rachel Scott, corrispondente della Casa Bianca per ABC, ha chiesto a Trump se intendesse ordinare al

I leader europei "penso che siano deboli". Così Donald Trump in un'intervista a Politico. "Credo che vogliano essere politicamente corretti. Penso che non sappiano cosa fare, l'Europa non sa cosa fare". #ANSA