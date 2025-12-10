Donald Trump chi occupa il suo bagno | clamoroso sul jet

Durante un viaggio a bordo dell'Air Force One, Donald Trump ha dovuto affrontare un imprevisto legato alla porta del bagno. L'episodio ha attirato l'attenzione, suscitando curiosità sui dettagli dell'accaduto e sulle circostanze che hanno coinvolto il presidente degli Stati Uniti in un momento insolito a bordo dell'aereo presidenziale.

Piccolo imprevisto per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha dovuto fare i conti con la porta del bagno dell' Air Force One sul quale era a bordo. Accade mentre parla con i giornalisti e (inavvertitamente) blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. L'insolito siparietto è avvenuto durante il volo verso la Pennsylvania. Il presidente era diretto a Mount Pocono dove doveva tenere un discorso sull'economia. Così durante il volo, ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti riuniti. Ecco allora che durante la diretta streaming, un giornalista ha urtato ripetutamente un arredo dell'aereo, probabilmente con una telecamera: "Dovrai andarci piano con quella cosa.

