Un’inchiesta internazionale ha rivelato che oltre 200 bambini nati grazie a una donazione di sperma sono deceduti o gravemente a rischio per questioni legate alla qualità genetica. La scoperta, condotta da 14 emittenti, tra cui la BBC, ha sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza e le pratiche nel campo della fecondazione assistita in Europa.

Una drammatica vicenda, emersa grazie a una vasta inchiesta giornalistica internazionale condotta da 14 emittenti televisive, tra cui la BBC, ha scosso profondamente il mondo della fecondazione assistita in Europa. Al centro del caso c’è un donatore di sperma, identificato con lo pseudonimo di “Kjeld”, il quale, purtroppo ignaro della sua condizione, era portatore di una rara e pericolosa mutazione genetica che aumenta drasticamente il rischio di sviluppare diverse forme di cancro. Il suo materiale genetico è stato utilizzato per quasi due decenni da una delle principali banche del seme europee, portando alla nascita di ben 197 bambini distribuiti in svariati Paesi del continente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dona sperma, i 200 bimbi nati con i suoi geni sono morti o molto a rischio: cosa non sapeva. Atroce

