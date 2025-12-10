Domus Academy lancia due master per progettare il futuro con l’AI

Domus Academy presenta due nuovi master dedicati a progettare il futuro attraverso l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti. Questi programmi offrono l’opportunità di esplorare come innovazione e creatività possano plasmare oggetti, servizi e ambienti, preparando i professionisti alle sfide di un mondo in rapido cambiamento.

Nel mondo del progetto, l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti stanno cambiando con velocità inedita il modo in cui pensiamo oggetti, servizi e spazi. In questo scenario, Domus Academy annuncia due nuovi percorsi di master che mettono al centro il rapporto tra design, futuro e AI, con una prospettiva dichiaratamente internazionale. Una nuova stagione per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Domus Academy lancia due master per progettare il futuro con l’AI