Domus Academy lancia due master per progettare il futuro con l’AI
Domus Academy presenta due nuovi master dedicati a progettare il futuro attraverso l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti. Questi programmi offrono l’opportunità di esplorare come innovazione e creatività possano plasmare oggetti, servizi e ambienti, preparando i professionisti alle sfide di un mondo in rapido cambiamento.
Nel mondo del progetto, l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti stanno cambiando con velocità inedita il modo in cui pensiamo oggetti, servizi e spazi. In questo scenario, Domus Academy annuncia due nuovi percorsi di master che mettono al centro il rapporto tra design, futuro e AI, con una prospettiva dichiaratamente internazionale. Una nuova stagione per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Davide Piganzoli: “La Visma crede in me per le corse a tappe. La Polti mi ha dato un bagaglio enorme” oasport.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it