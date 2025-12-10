Domenica tra vin brulé marching band e mercatini natalizi | tutti gli eventi in città
Domenica 14 dicembre Castel Bolognese si anima con una serie di eventi natalizi, tra vin brulé, musica, mercatini e visite guidate. Un giorno dedicato a famiglie e cittadini di tutte le età, per vivere l’atmosfera festosa e condividere momenti di convivialità e tradizione nel centro cittadino.
Domenica 14 dicembre Castel Bolognese si prepara a vivere una ricca domenica natalizia con eventi, laboratori, visite guidate, musica, mercatini e inaugurazioni pensati per famiglie, appassionati d’arte, bambini e cittadini di tutte le età. Il cuore della giornata sarà in Piazza Bernardi, ma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Cari amici siamo aperti dal martedì alla domenica dalle 19,30 con asporto e cucina Vi aspettiamo ️ - facebook.com Vai su Facebook
Domenica tra vin brulé, marching band e mercatini natalizi: tutti gli eventi in città
Quirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico iltempo.it
Alfonso Tumbarello condannato, al medico di Messina Denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia ilfattoquotidiano.it
Ecobonus, Mauro Russo rimesso in libertà: le ultime sui riesami dell'inchiesta da un miliardo e mezzo ilfattoquotidiano.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio per la rimonta, Trocker in lizza per il ... oasport.it
Risultati Champions League LIVE: in campo Qarabag-Ajax e Villarreal-Copenaghen juventusnews24.com
Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme, ecco gli scenari per la prossima estate calcionews24.com
Quirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico iltempo.it
Alfonso Tumbarello condannato, al medico di Messina Denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia ilfattoquotidiano.it
Ecobonus, Mauro Russo rimesso in libertà: le ultime sui riesami dell'inchiesta da un miliardo e mezzo ilfattoquotidiano.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio per la rimonta, Trocker in lizza per il ... oasport.it
Risultati Champions League LIVE: in campo Qarabag-Ajax e Villarreal-Copenaghen juventusnews24.com
Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme, ecco gli scenari per la prossima estate calcionews24.com