Domenica l’inaugurazione dei 100 presepi a Linaro
Domenica a Linaro di Mercato Saraceno si svolgerà l'inaugurazione dei 100 presepi all’interno dell’evento ‘Presepi nel Borgo’. L’appuntamento, previsto per le ore 16, sarà accompagnato da una degustazione di polenta dolce e vino nella sala parrocchiale, offrendo un’occasione speciale per scoprire le creazioni natalizie e condividere un momento di convivialità.
Domenica, alle 16, a Linaro di Mercato Saraceno, si terrà l’inaugurazione dei ’Presepi nel Borgo’, con degustazione di polenta dolce e vino nella sala parrocchiale. La cerimonia sarà impreziosita dalla benedizione del vescovo emerito, monsignor Douglas Regattieri. A seguire, una suggestiva passeggiata accompagnerà i visitatori alla scoperta dei 100 presepi allestiti lungo le vie del borgo. Alle prime ombre della sera si accenderanno le luminarie lungo le viuzze medievali che conferiranno un’atmosfera unica. I presepi artigianali sono stati realizzati dalle volontarie della Pro Loco di Linaro - San Romano, che hanno partecipato al Corso di arte presepiale organizzato dal Comune di Mercato Saraceno e diretto dal maestro presepista Gennaro Cerqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Caltanissetta Città del Natale 2025”. Domenica 7 dicembre 2025 inaugurazione
Antica Galleria Bonfirraro apre a Catania, inaugurazione domenica 14 dicembre
Giro presepi Fvg Anche il Rojale partecipa al #giropresepifvg Inaugurazione domenica 14 dicembre alle ore 17.00 presso il Tempietto ai Caduti di Rizzolo, con canti natalizi eseguiti da Elisabetta e Matteo Acoustic Duo. Pro Loco in Friuli Venezia Giulia Terre E - facebook.com Vai su Facebook
