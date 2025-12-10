Domenica l’inaugurazione dei 100 presepi a Linaro

Domenica, alle 16, a Linaro di Mercato Saraceno, si terrà l’inaugurazione dei ’Presepi nel Borgo’, con degustazione di polenta dolce e vino nella sala parrocchiale. La cerimonia sarà impreziosita dalla benedizione del vescovo emerito, monsignor Douglas Regattieri. A seguire, una suggestiva passeggiata accompagnerà i visitatori alla scoperta dei 100 presepi allestiti lungo le vie del borgo. Alle prime ombre della sera si accenderanno le luminarie lungo le viuzze medievali che conferiranno un’atmosfera unica. I presepi artigianali sono stati realizzati dalle volontarie della Pro Loco di Linaro - San Romano, che hanno partecipato al Corso di arte presepiale organizzato dal Comune di Mercato Saraceno e diretto dal maestro presepista Gennaro Cerqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica l’inaugurazione dei 100 presepi a Linaro

