Domenica e festivi sosta a pagamento ma trasporto pubblico gratuito

Domenica e nei giorni festivi, a Lecce sarà possibile parcheggiare a pagamento con il trasporto pubblico gratuito. La sindaca Adriana Poli, insieme all’amministrazione, ha illustrato le novità sulla gestione della mobilità urbana e le iniziative di intrattenimento a bordo dei mezzi pubblici, presentate questa mattina a Palazzo Carafa in collaborazione con Sgm.

LECCE – La sindaca, Adriana Poli, con assessori al fianco e consiglieri di maggioranza alle spalle, ha presentato questa mattina a Palazzo Carafa le iniziative concertate con Sgm, dalla gestione della mobilità ai momenti di intrattenimento a bordo dei bus del trasporto urbano e, contestualmente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sospensione dei parcometri ad Abano Terme nel periodo prenatalizio - Zazoom Social News

Torino Centro parcheggi nelle strisce blu a pagamento in 4 giorni festivi di dicembre | le date - Zazoom Social News

Natale a Lecce: parcheggi a pagamento anche nei festivi, bus gratuiti - Un piano pensato per disciplinare l’enorme flusso di visitatori atteso nel capoluogo salentino tra Natale e l’Epifania e garantire una città più ordinata e vivibile ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Milano Marittima, sosta gratuita nel centro: stop ai parcheggi a pagamento venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, fino al 6 gennaio - Milano Marittima si prepara al Natale con un regalo ai visitatori: sosta gratuita nel centro per tutti i weekend e i giorni festivi fino all’Epifania. Si legge su ravennanotizie.it

La magia delle feste ti aspetta al Naturart Village! Preparati ad un Natale da favola tra mercatini artigianali e una pista di pattinaggio pronta a far divertire grandi e piccini! ? Mercatini di Natale ?Sabato, domenica e festivi: 10:00 – 20:00 ?Feriali: 15:00 – - facebook.com Vai su Facebook