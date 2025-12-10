Domenica 14 dicembre Natale alla Leopardi Laboratori e spettacoli all’insegna della magia del Natale

Romadailynews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre 2025, la scuola primaria e dell’infanzia “Giacomo Leopardi” di Roma ospiterà “Natale alla Leopardi”, un evento gratuito dedicato ai bambini con laboratori, spettacoli e momenti di festa, per vivere insieme l’atmosfera magica del Natale. L’iniziativa si svolgerà in Via Parco della Vittoria, dalle 10 alle 17.30.

Domenica 14 dicembre 2025 Dalle 10 alle 17.30 “Natale alla Leopardi” VIA PARCO DELLA VITTORIA 30 INGRESSO LIBERO   Domenica 14 dicembre 2025  la scuola Primaria e dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” di Roma (in  Via Pa rco della Vittoria 30 ) ospiterà una  giornata piena di magia, fantasia e laboratori gratuiti  dedicati ai più piccoli. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione di Genitori “Noi della Leopardi” con l’I.C.Parco della Vittoria  nell’ambito di “Scuole Aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend”, bando di Roma Capitale a sostegno di una scuola sempre più aperta e partecipata, punto di riferimento culturale di tutta la comunità e del territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

domenica 14 dicembre natale alla leopardi laboratori e spettacoli all8217insegna della magia del natale

© Romadailynews.it - Domenica 14 dicembre “Natale alla Leopardi”. Laboratori e spettacoli all’insegna della magia del Natale

Un Natale di magia con il villaggio animato dagli elfi - Zazoom Social News

Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì - Zazoom Social News

A Morazzone arriva il Natale con la Proloco: domenica 14 dicembre il primo mercatino tra sapori, artigianato e magia - Domenica 14 dicembre Parco Cooperativa Il Mondo si trasforma in un villaggio natalizio con stand gastronomici, oggettistica, Babbo Natale in carrozza e tanto altro ancora. Come scrive varesenews.it

"Note di Natale", alla Chiesa di San Giorgio il via alla rassegna del Coro San Lazzaro - Giorgio di Modena è in programma l'appuntamento inaugurale delle "Note di Natale", rassegna organizzata dal Coro San Lazzaro, giunta quest'anno ... Scrive modenatoday.it