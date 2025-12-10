Domenica 14 dicembre Natale alla Leopardi Laboratori e spettacoli all’insegna della magia del Natale

Domenica 14 dicembre 2025, la scuola primaria e dell’infanzia “Giacomo Leopardi” di Roma ospiterà “Natale alla Leopardi”, un evento gratuito dedicato ai bambini con laboratori, spettacoli e momenti di festa, per vivere insieme l’atmosfera magica del Natale. L’iniziativa si svolgerà in Via Parco della Vittoria, dalle 10 alle 17.30.

Domenica 14 dicembre 2025 Dalle 10 alle 17.30 "Natale alla Leopardi" VIA PARCO DELLA VITTORIA 30 INGRESSO LIBERO Domenica 14 dicembre 2025 la scuola Primaria e dell'Infanzia "Giacomo Leopardi" di Roma (in Via Pa rco della Vittoria 30 ) ospiterà una giornata piena di magia, fantasia e laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli. Un'iniziativa organizzata dall'Associazione di Genitori "Noi della Leopardi" con l'I.C.Parco della Vittoria nell'ambito di "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend", bando di Roma Capitale a sostegno di una scuola sempre più aperta e partecipata, punto di riferimento culturale di tutta la comunità e del territorio.