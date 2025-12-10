Domani in prima serata su Canale 5 Una Nessuna Centomila

Domani, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 “ Una Nessuna Centomila ”. Domani, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 “ Una Nessuna Centomila ” il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, “ Una Nessuna Centomila ” arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. Si alterneranno sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e con la partecipazione amichevole di Amadeus. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Domani in prima serata su Canale 5 “Una Nessuna Centomila”

