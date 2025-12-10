Docenti e ATA in sciopero | possono essere sostituti dal personale non scioperante? Ecco cosa dice l’ARAN

L'articolo analizza la possibilità di sostituire docenti e personale ATA in sciopero con personale non scioperante, in conformità con quanto stabilito dall’ARAN. Viene approfondito il quadro normativo e organizzativo relativo alle misure adottabili nelle scuole durante le astensioni dal lavoro, evidenziando i limiti e le condizioni previste dalla legge.

La sostituzione del personale scolastico scioperante, docente ed ATA, con personale scolastico non scioperante e in servizio, può legittimamente rientrare tra le misure organizzative di cui all’art. 10, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2.12.2020? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

