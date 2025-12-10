Dobbiamo promuovere il turismo
L'articolo esplora gli sforzi in corso per valorizzare il turismo nei borghi italiani, con particolare attenzione alle iniziative volte a equiparare il titolo di ‘Borghi Autentici d’Italia’ ad altre prestigiose associazioni nazionali. Un impegno volto a promuovere la bellezza e l'autenticità dei territori, favorendo lo sviluppo sostenibile e la crescita economica locale.
"Stiamo lavorando per equiparare il titolo di ‘ Borghi Autentici d’Italia ’ a quello di altre associazioni nazionali". Sono le parole di Marco Fabiani, sindaco di Monteleone di Fermo e da qualche settimana delegato regionale dell’associazione ‘Borghi Autentici d’Italia’, nata nel 2004 per custodire e promuove il patrimonio culturale e sociale dei piccoli borghi che rendono unica l’Italia nel mondo. Attualmente nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo sono sette i comuni che hanno aderito a questo circuito nazionale e più precisamente: Carassai, Montedinove e Rotella per l’Ascolano e Magliano di Tenna, Monteleone di Fermo, Montottone e Monte Rinaldo per il Fermano, paesi dalla caratteristiche uniche, tutti ubicati nell’entroterra delle due provincie, ma che aspirano a crescere e promuovere il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
