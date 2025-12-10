Dl economia | via libera della Camera con 137 sì

La Camera ha approvato il Dl economia con 137 voti favorevoli, 89 contrari e 7 astensioni. La discussione e la votazione segnano un passaggio importante nel percorso di approvazione del decreto, che mira a introdurre misure per rilanciare l’economia e sostenere il settore produttivo nazionale.

Roma, 10 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il Dl economia con 137 sì, 89 no e 7 astenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dl economia: via libera della Camera con 137 sì

NUOVE DISPOSIZIONI | Nella medesima seduta, via libera al Documento di economia e finanza della Regione Calabria e al Piano faunistico-venatorio - facebook.com Vai su Facebook

Via libera Ue a 1,5 miliardi di aiuti dell'Italia sulle tecnologie pulite. Per aumentare capacità manifatturiera nazionale di tecnologie a zero emissioni nette #ANSA Vai su X

Dl Anticipi, via libera all'acquisto di fondi Invimit per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico - Il ministero dell'Economia potrà acquistare fino a 170 milioni di euro di quote di fondi Invimit nel 2025, sostenendo la valorizzazione degli asset pubblici e la razionalizzazione degli immobili delle ... Lo riporta milanofinanza.it