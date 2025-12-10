Divinity | Original Sin 3 verrà annunciato ai The Game Awards 2025? Pare di no

L'atteso annuncio di Divinity: Original Sin 3 ai The Game Awards 2025 sembra improbabile. L'indizio del “gioco misterioso” legato alla statua ha sollevato molte speculazioni tra i fan, alimentando discussioni e teorie sulla possibile rivelazione. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali che confermino questa ipotesi.

L’annuncio del “ gioco misterioso ” collegato alla statua dei The Game Awards 2025 ha alimentato numerose teorie, in particolare riguardo a Divinity: Original Sin 3. Tuttavia, le speranze sono state subito ridimensionate: Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, ha spiegato sui social che al momento non sono previsti piani per un nuovo capitolo della sotto-serie. La dichiarazione, riportata anche dall’utente Very AFK, precisa che lo studio mostrerà ciò su cui sta lavorando “quando sarà pronto”, lasciando intendere che il progetto attuale esiste ma non coincide con Original Sin 3. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Divinity: Original Sin 3 verrà annunciato ai The Game Awards 2025? Pare di no

