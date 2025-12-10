Divertimento per i più piccoli musica e food | per le feste Villa Dante diventa il Borgo di Natale

Da ieri, 9 dicembre, Villa Dante si trasforma nel Borgo di Natale, un luogo magico dedicato alle festività messinesi. Con divertimento per i più piccoli, musica e deliziosi stand gastronomici, l'evento inaugura ufficialmente il periodo natalizio, offrendo un'atmosfera incantata e coinvolgente per tutta la famiglia.

É stato inaugurato ieri, martedì 9 dicembre, il Borgo di Natale a Villa Dante che accenderà le feste messinesi. Manifestazione organizzata da Messina Social City, Comune di Messina e Ma. Pro, Eventi e Servizi che si inserisce nel programma di MeraVille.Un trenino gratuito in partenza dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

