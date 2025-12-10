Divari socio economici e di genere nei risultati scolastici l’OCSE consiglia | Istruzione agli adulti e acceso reale all’educazione di base di qualità
L'OCSE evidenzia come i divari socio-economici e di genere influenzino i risultati scolastici, sottolineando l'importanza di un’istruzione agli adulti e di un accesso reale a un’educazione di qualità. Il livello di istruzione dei genitori rimane un fattore determinante, incidendo sulle competenze degli adulti e sul loro percorso lavorativo.
Il livello di istruzione dei genitori continua a incidere sulle competenze degli adulti, influenzando anche il loro percorso lavorativo. È uno degli aspetti messi in evidenza dall’ Oecd Skills Outlook 2025, pubblicato a Parigi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mentre la media regionale supera i 120 euro a persona per le prestazioni socio-sanitarie, a Vibo ne arrivano appena 48,75. Un divario che diventa voragine se si considerano le cure per anziani e disabili: al Vibonese solo 7,3 milioni di euro invece di 18,2 - facebook.com Vai su Facebook
Rendiconto INPS: evidenzia il divario di genere nel lavoro, la disparità di genere frena lo sviluppo socio-economico in Molise - La presentazione del Rendiconto Sociale INPS 2024 per la provincia di Campobasso ha acceso i riflettori su un tema cruciale ... Secondo molisenetwork.net
