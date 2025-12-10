Distretto il Gruppo MoMa finalizzata l’acquisizione delle Ceramiche Ricchetti

Il Gruppo MoMa, leader nel distretto ceramico di Odena, ha completato l'acquisizione di Gruppo Ceramiche Ricchetti. Questa operazione mira a rafforzare i marchi, promuovere lo sviluppo e assicurare la continuità industriale nel settore ceramico, consolidando la propria presenza sul mercato e valorizzando le eccellenze del comparto.

Il Gruppo MoMa, una delle principali realtà nel distretto ceramico odenese, ha finalizzato l'acquisizione di Gruppo Ceramiche Ricchetti con l'obiettivo di valorizzare i marchi e garantire la continuità industriale. Gruppo Ceramiche Ricchetti è riconosciuta a livello internazionale per la.

