Distretto il Gruppo MoMa finalizzata l’acquisizione delle Ceramiche Ricchetti
Il Gruppo MoMa, leader nel distretto ceramico di Odena, ha completato l'acquisizione di Gruppo Ceramiche Ricchetti. Questa operazione mira a rafforzare i marchi, promuovere lo sviluppo e assicurare la continuità industriale nel settore ceramico, consolidando la propria presenza sul mercato e valorizzando le eccellenze del comparto.
Il Gruppo MoMa, una delle principali realtà nel distretto ceramico odenese, ha finalizzato l’acquisizione di Gruppo Ceramiche Ricchetti con l'obiettivo di valorizzare i marchi e garantire la continuità industriale. Gruppo Ceramiche Ricchetti è riconosciuta a livello internazionale per la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
